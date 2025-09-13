Basketball-EM: Deutscher Finaleinzug bringt RTL gute Quote

Der Finaleinzug der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft hat RTL trotz der frühen Anwurfzeit von 16 Uhr eine gute Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten am Freitagnachmittag im Free-TV 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 18,4 Prozent) das 98:86 des Weltmeisters gegen Überraschungs-Halbfinalist Finnland. In der Spitze schalteten 2,93 Millionen Menschen ein. Das Spiel wurde auch frei empfangbar bei MagentaSport ausgestrahlt. RTL und MagentaSport übertragen am Sonntag ebenfalls frei empfangbar das Finale in Lettlands Hauptstadt Riga gegen die Türkei (20.00 Uhr).