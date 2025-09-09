Basketball-EM: Giannis Antetokounmpo mit Griechenland im Halbfinale

Das erste Halbfinale der Basketball-EM 2025 steht. Griechenland trifft mit Giannis Antetokounmpo auf die Türkei.

Superstar Giannis Antetokounmpo hat Griechenland zum ersten Mal seit 16 Jahren ins Halbfinale der Basketball-EM geführt. Das Team um den Ausnahmeathleten der Milwaukee Bucks bezwang am Dienstag in Riga Litauen in der Runde der letzten acht mit 87:76 (45:38). In der Vorschlussrunde trifft der zweimalige Europameister am Freitag auf die Türkei.

In hitziger Atmosphäre legte Antetokounmpo vor 10.487 frenetischen Fans, die meisten davon Litauer, 29 Punkte auf. Für die Balten kam Jonas Valanciunas von den Denver Nuggets auf 24 Zähler und 15 Rebounds. Bei der EM 2022 waren Antetokounmpo und Co. in Berlin noch im Viertelfinale an Deutschland gescheitert. 2009 hatte Griechenland letztmals ein EM-Halbfinale erreicht, damals holte das Team am Ende Bronze.

Die Türkei steht indessen erstmals seit 2001 unter den besten vier Europas. Die Mannschaft um NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets gewann zuvor am Dienstag ihr Viertelfinale gegen Polen mit 91:71 (46:32). Sengün glänzte mit einem Triple-Double aus 19 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists, für Polen kamen Jordan Loyd und Mateusz Ponitka auf je 19 Zähler.

Die Türken und die Griechen sind etwaige Finalgegner der deutschen Nationalmannschaft. Der Weltmeister trifft in seinem Viertelfinale am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Slowenien und NBA-Star Luka Doncic. Zuvor spielen Finnland und Georgien (16.00 Uhr) Deutschlands möglichen Kontrahenten im Halbfinale aus.