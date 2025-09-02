Basketball-EM: Mumbrú setzt auch gegen Finnland aus

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú wird auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Finnland noch aussetzen. Am Mittwoch (19.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen den Gastgeber wird erneut der etatmäßige Assistenzcoach Alan Ibrahimagic an der Seitenlinie stehen, der den erkrankten Mumbrú auch in den ersten vier Partien vertreten hatte.

Mumbrú war nach der Ankunft in Finnland am Montag der Vorwoche wegen eines akuten Abdomens ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ohne den Spanier löste der Weltmeister vorzeitig das Achtelfinalticket und steht bei vier Siegen. Mit einem Erfolg gegen die Finnen wäre Deutschland sicher Erster der Gruppe B. Am Donnerstag geht es für die Mannschaft nach Riga/Lettland, wo die Finalrunde stattfindet.

Am vergangenen Samstag war Mumbrú aus der Klinik entlassen worden, seitdem wird er im Teamhotel betreut. Der 47-Jährige befindet sich kontinuierlich auf dem Weg der Besserung. Bereits nach seiner Entlassung hatte Mumbrú in einem Statement mitgeteilt, er freue sich "darauf, mit dem Team in Riga dabei zu sein".