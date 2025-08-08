Comic statt NBA: Wagner-Brüder werden zu Entenstars

Die beiden deutschen Basketballprofis Franz und Moritz Wagner geben ihr Comic-Debüt. Für eine Sonderausgabe des Micky-Maus-Magazins pünktlich zur Basketball-EM werden sich die beiden Nationalspieler "duckifizieren", also in ikonische Comic-Figuren mit Schnabel verwandeln.

"Donald Duck traut sich auch mit dem Basketball eine Menge zu. Mit dieser überzeugten Einstellung ließen wir die kleine Ente auf echte Basketball-Giganten treffen, die von Moritz und Franz Wagner inspiriert sind", hieß es in der Pressemitteilung.

Das Magazin wird am 15. August erscheinen. Vom 27. August bis zum 14. September findet die Basketball-EM in Finnland, Lettland, Polen und Zypern statt. Während Moritz Wagner aufgrund einer Kreuzbandrissverletzung aus dem vergangenen Jahr nicht teilnehmen wird, kann Franz Wagner, der seine EM-Teilnahme im Juni bestätigte, mit der deutschen Mannschaft den ersten EM-Titel seit 1993 holen. Bei der vergangenen EM 2022 bezwang das DBB-Team Polen im Spiel um Platz drei.