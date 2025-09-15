Franz Wagner zu Bruder Moritz: "Holen dieses Ding nochmal"

Moritz Wagner war tausende Kilometer von seinem Bruder entfernt, doch in diesem goldenen Moment war er ihm dann doch irgendwie ganz nah. Als Franz Wagner zum Siegerinterview nach dem Gewinn des EM-Titels bereitstand, trug er das Trikot seines verletzten Bruders. Auch ihm, der aus Kalifornien live zugeschaltet war, widmete der NBA-Jungstar die nächste Goldmedaille der deutschen Basketballer.

"Ey Mo, werde einfach gesund. Und dann holen wir dieses Ding nochmal. Ich sag es, wie es ist", sagte Franz Wagner nach dem 88:83 (40:46) im EM-Finale in Riga gegen die Türkei bei MagentaSport. Dort hatte Moritz bereits das gesamte Turnier über die Spiele der Deutschen als Experte analysiert, weil er wegen eines Kreuzbandrisses nicht selbst dabei sein konnte.

"Wir vermissen dich, Bro. Auf jeden Fall wird ein Bierchen für dich mitgetrunken", sagte Franz Wagner weiter. Später erklärte der 24-Jährige: "Moritz ist für mich natürlich die wichtigste Person. Nicht nur, was Basketball angeht. Einer, zu dem ich immer hochgeschaut habe. Manchmal ist es so, dass im Leben nicht alles gut läuft. So ist das mit seiner Verletzung. Aber es soll einfach zeigen, dass er immer bei uns und Teil des Teams ist."

In die Zukunft blickt Franz Wagner optimistisch, nachdem sich die Deutschen nach dem WM-Titel 2023 nun auch zum Europameister gekrönt haben. "Ich glaube, wir sind genau da, wo wir hingehören. Und wir haben noch ein paar echt gute Jungs zuhause sitzen", sagte er. Neben seinem Bruder fehlten unter anderem NBA-Champion Isaiah Hartenstein oder Weltmeister David Krämer bei der EM.