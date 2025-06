Geiselsöder im Fokus: "Bin bereit für die Rolle"

Die Sabally-Schwestern? Nicht dabei. Kapitänin Marie Gülich? Schwer verletzt. Damit rückt Luisa Geiselsöder bei der anstehenden Heim-EM der Basketballerinnen zwangsläufig noch mehr in den Fokus - und die 25-Jährige freut sich richtig auf mehr Verantwortung.

"Ich bin bereit, noch einen Schritt Richtung Leadership zu machen für dieses Team", sagte die Center von den Dallas Wings vor dem Turnierauftakt gegen Schweden in Hamburg (20.00 Uhr/MagentaSport): "Ich bin bereit für die Rolle, und wir werden unser Spiel spielen." Geiselsöder ist neben Leonie Fiebich (New York) eine von zwei WNBA-Spielerinnen im deutschen Team, das bei der EM (18. bis 29. Juni) um eine Medaille spielen will.

Dass Dirk Nowitzki das deutsche Team sogar auf Gold getippt hat, gefällt Geiselsöder. "Ich finde es cool. Die Erwartungen sind hoch", sagte sie: "Ich habe lieber eine hohe Erwartung, als dass die Leute sagen: 'Okay, wir überstehen nicht mal die Gruppe. Das waren vor ein paar Jahren die Einschätzungen. Ich finde es cool, dass wir mittlerweile zu einem Team geworden sind, das eben an der Spitze oben mitspielen kann."

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Hamburg und bekommt es nach dem Auftakt gegen Schweden schon am Freitag (20.00 Uhr) mit den Gruppenfavoritinnen aus Spanien zu tun, zum Vorrundenabschluss spielen die Deutschen am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Großbritannien. Schafft es das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis ins Viertelfinale, geht es in der K.o.-Phase in Griechenland weiter.