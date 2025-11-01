44 Punkte: Doncic führt Lakers zum Sieg gegen Memphis

Nach einer verletzungsbedingten Pause hat sich Basketball-Star Luka Doncic eindrucksvoll in der NBA zurückgemeldet. Beim 117:112 seiner Los Angeles Lakers bei den Memphis Grizzlies glänzte der Slowene mit 44 Punkten. Damit verbuchte Doncic in seinen ersten drei Saisonspielen jeweils über 40 Zähler - das gelang bislang nur NBA-Legende Wilt Chamberlain.

"Er hat die Fähigkeit, ein Team zu tragen, und das hat er heute gezeigt", sagte Austin Reaves über die beeindruckende Rückkehr seines Teamkollegen, der zudem 12 Rebounds und sechs Assists erzielte. Doncic kommt bisher auf durchschnittlich 46 Punkte, wegen eines verstauchten linken Fingers hatte der Superstar drei Spiele aussetzen müssen. Das Spiel in Tennessee war der erste Spieltag der Gruppe B des NBA Cups im Westen.

Weiter ohne Makel bleiben die Chicago Bulls, die beim 135:125 gegen die New York Knicks ihren fünften Saisonsieg feierten. Im Osten verloren die Philadelphia 76ers mit 108:109 gegen die Boston Celtics und kassierten so ihre erste Niederlage der Spielzeit.