Ball im Aus gefangen: "SGA" zeigt Fan den Vogel

Als der Basketball Richtung Seitenlinie segelte, tickten die letzten Sekunden runter, so wie es Shai Gilgeous-Alexander geplant hatte. Und dann? Fing ein Fan aus der ersten Reihe den Ball und sorgte dafür, dass die Uhr angehalten wurde. Die Minnesota Timberwolves hatten nun noch 0,3 Sekunden Zeit, einen Korb zum Ausgleich zu erzielen - letztlich zu wenig.

Oklahoma City Thunder um MVP Gilgeous-Alexander gewann das vierte NBA-Halbfinale in Minneapolis 128:126, das kuriose Ende sorgte aber für Ärger. "SGA" zeigte dem Fan wegen der Aktion den Vogel, der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein beschwerte sich bei den Schiedsrichtern.

Wäre der Ball ohne Berührung in die Zuschauerreihen geflogen, hätte ihn Minnesota vermutlich nicht noch einmal für einen Einwurf erhalten, denn in diesem Fall wäre wohl keine Restzeit geblieben. Kaum auszudenken, was los gewesen wäre, hätte diese Szene den Wolves eine echte Chance zum Ausgleich und auf die Verlängerung beschert.

OKC führt durch den wichtigen Sieg in der Halbfinalserie der nordamerikanischen Profiliga 3:1. Am Mittwoch gibt es zu Hause den ersten Matchball.