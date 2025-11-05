Basketball: Hartenstein und OKC weiter unbesiegt

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder sind in der NBA weiterhin das Maß aller Ding. Bei den Los Angeles Clippers feierte der Titelverteidiger am Dienstagabend (Ortszeit) einen 126:107-Kantersieg. Bei einer Bilanz von acht Erfolgen aus acht Spielen ist OKC das einzige noch unbesiegte Team der Liga.

Hartenstein kam auf zehn Punkte und sieben Rebounds, bester Werfer war Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Zählern und zwölf Assists. Für die Clippers legte James Harden 25 Punkte auf. Vom NBA-Startrekord sind Hartenstein und Co. derweil noch ein gutes Stück entfernt. 2015 gewannen Stephen Curry und die Golden State Warriors die ersten 24 Partien allesamt.