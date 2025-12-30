Da Silva vor Berlin-Game: "Freue mich auf richtigen Döner"

Basketball-Europameister Tristan da Silva fiebert dem "Heimspiel" mit den Orlando Magic in Berlin entgegen - nicht nur aus familiären Gründen. "Meine Familie und viele Freunde werden kommen. Zudem freue ich schon auf einen richtigen Döner", sagte der 24-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen: "Abgesehen vom Wetter ist es sicherlich schön, mal wieder in Deutschland zu sein."

Auch für seine Teamkollegen werde die Reise anlässlich des NBA-Duells mit den Memphis Grizzlies am 15. Januar in der Berliner Uber Arena "definitiv ein cooler Trip", sagte da Silva mit Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt: "Auch werden sie von der deutschen Kultur und Lebensweise einiges mitbekommen."

Diese ist zweien seiner Mitspieler bestens bekannt. Die gebürtigen Berliner Franz und Moritz Wagner sind für da Silva in den USA wichtige Bezugspersonen. Seine erste NBA-Saison an deren Seite bestreiten zu können, sei "auf alle Fälle sehr hilfreich und eine Art Komfortzone" gewesen, erklärte der Münchner: "Ich war beispielsweise auch im letzten Jahr zu Weihnachten bei ihnen eingeladen. Übrigens ebenso wie dieses Mal, aber da war ich schon verbucht."