Einstieg beim Heimatklub: "Wemby" Aktionär von Nanterre 92

NBA-Star Victor Wembanyama nutzt sein fürstliches Gehalt für Investitionen in Frankreich. Der Center der San Antonio Spurs ist neuer Aktionär von Nanterre 92, das gab Wembanyamas Heimatklub am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige hat von 2013 bis 2021 für den Erstligisten gespielt, über ASVEL Lyon-Villeurbanne und Metropolitans 92 ging es für "Wemby" 2023 nach Nordamerika zu den Spurs. Dort verdient der Nationalspieler in dieser Saison gut 13 Millionen Dollar.

"Ich bin in Frankreich geboren und aufgewachsen. Ich möchte den französischen Basketball und insbesondere bei Nanterre mitgestalten, denn hier fühle ich mich einfach zu Hause", sagte Wembanyama im Interview mit L'Équipe. Der Profi kam in Le Chesnay zur Welt, das am Rand von Paris und ganz in der Nähe von Nanterre liegt.

Nanterre ist derzeit Tabellenzweiter in der LNB Pro A hinter der AS Monaco, Team des deutschen Welt- und Europameisters Daniel Theis.