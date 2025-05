Gilgeous-Alexander stark: OKC im Halbfinale auf Kurs

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder steuern nach der nächsten dominanten Vorstellung auf die NBA-Finals zu. Angeführt vom frisch gekürten MVP Shai Gilgeous-Alexander siegte OKC gegen die Minnesota Timberwolves in eigener Halle mit 118:103 und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung.

Schon in der Auftaktpartie der Halbfinale-Serie (114:88) hatte der Titelfavorit um den deutschen Basketballprofi Hartenstein den Timberwolves keine Chance gelassen. Der Kanadier Gilgeous-Alexander überragte mit 38 Punkten und acht Assists, Hartenstein kam auf sechs Punkte und acht Rebounds. Bei den Timberwolves konnte Topstar Anthony Edwards die Niederlage trotz 32 Punkten nicht verhindern. Spiel drei der Serie findet in der Nacht zu Sonntag erstmals in Minnesota statt.

"Wir brauchen viel Energie", sagte Gilgeous-Alexander, der sich jüngst in der Abstimmung zum wertvollsten Spieler vor Denvers Nikola Jokic durchgesetzt hatte, in Hinblick auf Spiel drei in Minnesota: "Es ist eine sehr tolle Stimmung dort. Wir müssen den Kampf früh annehmen, um eine Chance zu haben."

OKC peilt die erste NBA-Finals-Teilnahme seit 2012 an. Der Sieger des Halbfinals trifft in der Finalserie entweder auf die Indiana Pacers oder die New York Knicks aus dem Osten.