Grünes Licht: Franz Wagner kann in Berlin spielen

Auch die letzten Fragezeichen sind beseitigt, Basketballstar Franz Wagner kann beim NBA-Heimspiel in Berlin nach wochenlanger Pause sein Comeback geben. Das teilte Orlando Magic wenige Stunden vor dem Duell mit den Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Prime Video) bei X mit.

"Franz Wagner wird spielen können", hieß es im kurzen Post. Der 24-Jährige, seit Anfang Dezember wegen einer Knöchelverstauchung nur Zuschauer, hatte bereits am Vortag Optimismus verbreitet. "Mir geht es sehr gut. Ich plane, morgen zu spielen", sagte der Welt-und Europameister am Mittwoch.

Wagners älterer Bruder und Teamkollege Moritz (28) hatte erst am vergangenen Sonntag gegen die New Orleans Pelicans (128:118) seine Rückkehr nach einem Kreuzbandriss und 386 Tagen Pause gefeiert. Nun stehen die beiden wohl ausgerechnet in ihrer Geburtsstadt Berlin erstmals seit einer halben Ewigkeit wieder gemeinsam auf dem Feld.