Haus von Heat-Headcoach Spoelstra abgebrannt

NBA-Headcoach Erik Spoelstra ist in der Nacht zu Donnerstag nach dem Auswärtsspiel seiner Miami Heat zu einem brennenden Zuhause zurückgekehrt. Wie die Feuerwehr von Miami-Dade mitteilte, wurde der Brand in der exklusiven Wohngegend Coral Gables um 4.36 Uhr Ortszeit gemeldet. Das Feuer habe acht Stunden lang gewütet.

"Wir fanden ein Feuer vor, das so hoch wie die Bäume war", sagte Einsatzleiterin Victoria Byrd. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Haus bereits vollständig in Brand gestanden, Teile des Dachs seien eingestürzt. Die Ursache des Feuers werde noch untersucht, zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude und keine Personen wurden verletzt.

Miami Heat erklärte in einem Statement: "Wir sind dankbar, dass niemand bei dem Brand im Haus von Coach Spoelstra heute Morgen verletzt wurde. Unsere Gedanken, Gebete und unsere Unterstützung gelten 'Spo' und seiner Familie in dieser Zeit." Das nächste Spiel der Heat gegen die Charlotte Hornets am Freitagabend (Ortszeit) soll Spoelstra wie geplant coachen.

Spoelstra hatte am Mittwochabend mit seinem Team die Heimreise von einem Auswärtsspiel bei den Denver Nuggets angetreten. Am Donnerstag kursierten Videos des 55-Jährigen, der im vergangenen Monat zum Cheftrainer der US-Nationalmannschaft bis zu den Olympischen Spielen 2028 ernannt worden war, wie er die Löscharbeiten beobachtete.