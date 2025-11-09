Kleber gibt Saisondebüt - Lakers von der Rolle

Nach wochenlanger Pause hat Maximilian Kleber in der NBA sein Saisondebüt für die Los Angeles Lakers gegeben. Beim 102:122 bei den Atlanta Hawks kam der Basketballprofi aus Würzburg am Samstag (Ortszeit) von der Bank und spielte gut 14 Minuten, Kleber war zuletzt wegen einer Zerrung der schrägen Bauchmuskulatur ausgefallen.

Der 33-Jährige, der in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit lange wegen eines gebrochenen Fußes gefehlt hatte, kam auf einen Punkt und zwei Rebounds. Luka Doncic verbuchte für L.A. mit 22 Punkten und elf Assists ein Double-Double, der Slowene war bester Werfer des Spiels.

"Es gab heute Abend nicht viel, was mir gefallen hat", sagte Lakers-Trainer JJ Redick. Der Auftritt seiner Mannschaft sei "sehr enttäuschend" gewesen. Für die Lakers (7:3) war es die erste Pleite nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Den Kaliforniern fehlt Superstar LeBron James weiter verletzt.

Bei einer 7:2-Bilanz stehen die San Antonio Spurs um Starspieler Victor Wembanyama nach einem 126:119 über die New Orleans Pelicans. Der Franzose kam mit jeweils 18 Punkten und Rebounds wie Doncic auf ein Double-Double. Topscorer war De'Aaron Fox, der Point Guard sammelte bei seinem Saisondebüt 24 Punkte. Fox hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung nicht spielen können.