Kleber verlegt: Und James kann nicht mehr hinsehen

Auf der Tribüne hielt sich LeBron James die Hand vor seine Augen, der Superstar der Los Angeles Lakers wollte nicht mehr hinsehen. Grund dafür war eine Aktion von Teamkollege Maximilian Kleber im Spiel gegen die New Orleans Pelicans, der Würzburger setzte einen einfachen Korbleger vorbei, der Ball berührte dabei nicht einmal den Ring.

Es passierte beim Stand von 100:89, am Ende siegten die Lakers 133:121. Da Kleber auf dem Weg zum Korb leicht gefoult worden war, bekam er zwei Freiwürfe - und traf beide. Es waren seine einzigen Punkte in 13:12 Minuten Spielzeit.

Nicht gefallen dürften dem 33-Jährigen auch die kursierenden Videos von Zuschauer James, der wegen Problemen im linken Fuß nicht spielen konnte und in der Crypto.com Arena dennoch leiden musste. In praktisch allen großen Sozialen Medien machte die TV-Aufnahme die Runde.