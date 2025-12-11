Moritz Wagner zu Comeback: "Das Knie gibt das Signal"

Fast ein Jahr lang arbeitet Moritz Wagner nach seinem Kreuzbandriss schon auf das Comeback hin, bald könnte es endlich soweit sein. "Ein konkretes Datum nenne ich nicht, aber ich habe eine klare Vorstellung, wann ich zurück sein werde", sagte der NBA-Profi von Orlando Magic der Rheinischen Post, "und am Ende gibt mir das Knie selbst das Signal, wann es so weit ist."

Der deutsche Basketball-Weltmeister hatte sich die schwerwiegende Verletzung im Vorjahr kurz vor Weihnachten zugezogen, dadurch die restliche Saison samt Play-offs sowie die diesjährige Europameisterschaft verpasst. Zuletzt deutete bereits viel auf eine zeitnahe Rückkehr hin: "Bald ohne Pulli" hatte der Berliner bei Instagram gepostet und wohl darauf abgezielt, dass er demnächst wieder im Trikot auf dem Parkett stehen wird.

Das Thema nervt den 28-Jährigen allerdings etwas. "Über das Knie rede ich nicht besonders gern", sagte Wagner, "ich verstehe den Blick von außen, aber dieser externe Druck bringt mir nichts – deshalb halte ich das bewusst klein. Fakt ist: Ich fühle mich gut, bin positiv gestimmt und habe richtig Lust aufs Training."

Zuletzt hatte sich Wagners jüngerer Bruder Franz im Einsatz für Orlando ebenfalls verletzt und auf dem Spielfeld liegend das linke Knie gehalten. Es gab die Befürchtung, dass es auch den 24-Jährigen heftiger erwischt hat, dann kam die Entwarnung. Diagnose: Schwere Verstauchung im linken Knöchel, in einigen Wochen sollte der Welt- und Europameister wieder spielen können. Dann vermutlich Seite an Seite mit dem großen Bruder.