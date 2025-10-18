Nach acht Monaten Pause: Embiid gibt Comeback

Basketball-Star Joel Embiid hat nach knapp acht Monaten Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Im Vorbereitungsspiel seines NBA-Teams Philadelphia 76ers gegen die Minnesota Timberwolves (126:110) kam der 31 Jahre alte frühere MVP in rund 19 Minuten Spielzeit auf 14 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists.

"Ich möchte nicht zu viel über die Vergangenheit nachdenken. Ich bin gerade mental und körperlich in einer guten Verfassung und einfach glücklich, das machen zu können, was ich liebe", sagte Embiid.

Nach dem Olympia-Gold 2024 mit den USA hatte der von jahrelangen Knieproblemen geplagte Center in der folgenden NBA-Saison lediglich 19 von 82 Spielen bestritten. Ende Februar musste sich der gebürtige Kameruner einer Operation unterziehen.

Verletzungsprobleme ziehen sich durch Embiids Karriere, in keiner seiner neun NBA-Saisons hat er die 70-Spiele-Marke erreicht. Bei den Sixers steht er noch bis 2028 mit einer Spieleroption bis 2029 unter Vertrag, kassiert in diesem Zeitraum noch 230 Millionen US-Dollar. Damit gilt er praktisch als "untradebar" - kein anderer Klub dürfte sich für dieses Geld einen gesundheitlich derart vorbelasteten Spieler zulegen.