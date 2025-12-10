Nach Wagner-Verletzung: Orlando im Halbfinale des NBA Cups

Ohne Franz Wagner ist Orlando Magic ins Halbfinale des NBA Cups eingezogen. Im ersten Spiel nach der Verletzung des deutschen Basketballstars besiegte sein Team in der Nacht zum Mittwoch Miami Heat in der Runde der letzten Acht mit 117:108. Am kommenden Samstag bekommt es die Mannschaft aus dem Bundesstaat Florida in der Vorschlussrunde in Las Vegas mit den New York Knicks zu tun.

Desmond Bane führte Orlando mit 37 Punkten zum Sieg, Europameister Tristan da Silva kam auf elf Zähler und sieben Rebounds. Franz Wagner hatte sich am vergangenen Sonntag gegen die Knicks eine Verstauchung des linken Knöchels zugezogen und fällt einige Wochen aus. Sein Bruder Moritz steht nach seinem Kreuzbandriss derweil vor dem Comeback für Orlando, fehlte gegen Miami jedoch noch.

Die Knicks gewannen indessen ihr Viertelfinale bei den Toronto Raptors mit 117:101; bester Werfer war New Yorks Star-Spielmacher Jalen Brunson mit 35 Punkten. Der deutsche Knicks-Center Ariel Hukporti blieb in einer Minute Spielzeit ohne Zähler. Sollte Orlando das Team aus dem Big Apple im Halbfinale bezwingen, ginge es im Endspiel am Dienstag der kommenden Woche (Ortszeit) gegen ein Team aus dem Westen.

Dort treffen in den Viertelfinals in der Nacht zum Donnerstag Meister Oklahoma City Thunder auf die Phoenix Suns (1.30 Uhr) und die Los Angeles Lakers auf die San Antonio Spurs (4.00 Uhr). Der NBA Cup wird seit 2023 während der laufenden Spielzeit ausgetragen. Bis auf das Finale zählen alle Partien auch als reguläre Saisonspiele. Titelverteidiger sind die Milwaukee Bucks.