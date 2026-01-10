NBA: Davis erleidet Bänderverletzung in der linken Hand

Die Dallas Mavericks müssen in der Basketball-Profiliga NBA erneut länger auf ihren Superstar Anthony Davis verzichten. Wie die Mavs am Freitag (Ortszeit) mitteilten, hat sich der US-Amerikaner eine Bänderverletzung in der linken Hand zugezogen. Ob sich der zehnmalige Allstar einer Operation unterziehen muss, blieb zunächst offen.

Laut ESPN könnte ein Eingriff Davis für mehrere Monate außer Gefecht setzen und sogar das Saisonaus bedeuten, andernfalls müsse er "nur" sechs Wochen pausieren. Der 32-Jährige hole sich derzeit noch "mehrere ärztliche Gutachten" ein, hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Davis hatte sich am Donnerstag beim 114:116 bei Utah Jazz knapp drei Minuten vor Spielende bei einem Zug zum Korb im Zweikampf mit Lauri Markkanen verletzt. Der Center spielte zunächst weiter, musste wenig später in einer Auszeit dann aber zur Behandlung in die Kabine.

Seit dem spektakulären Trade im Februar 2025, als Davis im Tausch gegen Luca Doncic von den Los Angeles Lakers nach Dallas kam, hat der ehemalige NBA-Champion immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er bestritt nur 29 von 71 Spielen für die Texaner. Auch in dieser Saison verpasste Davis im November und Dezember aufgrund von Wadenproblemen und einer Adduktorenverletzung insgesamt 18 Spiele. Manager Nico Harrison, der ihn geholt hatte, wurde im November entlassen.