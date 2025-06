NBA-Draft: Essengue zu den Bulls, Flagg der Top-Pick

Die Chicago Bulls zogen Noa Essengue, die Brooklyn Nets Ben Saraf: Die beiden Top-Talente von BBL-Finalist ratiopharm Ulm sind gleich in der ersten Runde des NBA-Drafts ausgewählt worden. Der französische Forward Essengue (18) wurde als zwölfter Spieler gezogen, der Israeli Saraf (19) ging an Position 26 an die Nets.

"Noa und Ben können sehr stolz sein. Und wir sind sehr stolz auf sie", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. Zum ersten Mal überhaupt wurden zwei Spieler desselben Teams außerhalb der USA in der ersten Runde gedraftet.

Den Top-Pick hatten die Dallas Mavericks: Und die Texaner entschieden sich wenig überraschend für Teenie-Star Cooper Flagg. Um den 18-Jährigen war zuletzt ein regelrechter Hype entstanden, in der vergangenen Saison war der vielseitige Spieler als Erstsemester von der Duke University zum besten US-Collegespieler gewählt worden. Flagg ist der zweitjüngste Spieler der Geschichte, der an erster Stelle im NBA-Draft gewählt wurde. Nur Superstar LeBron James war acht Tage jünger, als er 2003 von den Cleveland Cavaliers gezogen wurde.

"Es fühlt sich surreal an", sagte Flagg, nachdem sein Name in der Arena der Brooklyn Nets aufgerufen wurde, wo seine Familie an seiner Seite war: "Ich fühle mich wirklich gesegnet und geehrt, hier zu sein."

Die Situation um Essengue und Saraf hatte vor und während der laufenden Finalserie für Ärger zwischen Ulm und der BBL gesorgt. Die Ulmer hatten einen Antrag gestellt, die Finalspiele vier und fünf (24. und 26. Juni) zu verlegen, damit die beiden Teenager sowohl beim NBA-Draft, als auch bei den BBL-Finalspielen dabei sein können. Dieser wurde allerdings abgelehnt.

Während Saraf in Deutschland blieb und beim Matchball-Spiel gegen Titelverteidiger Bayern München (20.00 Uhr/Dyn) dabei sein kann, reiste Essengue zum Draft in die USA - und wird die Partie verpassen.