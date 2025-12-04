NBA: Früherer Ulmer Essengue fällt bis Saisonende aus

Für den früheren Bundesligaspieler Noa Essengue ist seine Debütsaison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA frühzeitig beendet. Wie die Chicago Bulls mitteilten, muss der 18 Jahre alte Franzose an der Schulter operiert werden.

Essengue hatte von 2023 bis 2025 für ratiopharm Ulm in der BBL gespielt und mit dem Klub in der vergangenen Saison das DM-Finale erreicht. Vor dem Ende der Finalserie verließ Essengue allerdings die Ulmer, um beim Draft anwesend zu sein. Dort wurde er in Runde eins an zwölfter Stelle ausgewählt.

Für die Bulls bestritt Essengue bislang lediglich zwei NBA-Spiele mit insgesamt sechs Minuten Einsatzzeit, ein Punkt gelang ihm nicht.