NBA: Harden mit Rekord - Hört Paul auf?

Basketball-Star James Harden hat die Los Angeles Clippers mit einer Rekordleistung in der Profiliga NBA zum Sieg geführt. Der 36 Jahre alte Guard erzielte beim 131:116-Erfolg bei den Charlotte Hornets am Samstag 55 Punkte und verbesserte damit den Franchise-Rekord, er übertraf die bisherige Bestmarke von Bob McAdoo (52 Punkte) aus dem Jahr 1976.

Harden verwandelte 17 seiner 26 Würfe aus dem Feld, darunter zehn Dreier bei 16 Versuchen. Zur Halbzeit hatte der elfmalige Allstar bereits 35 Punkte auf dem Konto – so viele wie kein anderer Spieler in dieser Saison. Mit seinem 25. Spiel über 50 Punkte (in 17 NBA-Spielzeiten) zog Harden in dieser Kategorie mit der 2020 tödlich verunglückten Lakers-Legende Kobe Bryant gleich. Nur Michael Jordan (31) und Wilt Chamberlain (118) liegen noch vor ihm.

Harden, 2018 Liga-MVP, hält auch den Franchise-Rekord der Houston Rockets (61 Punkte im Jahr 2019), für die er von 2012 bis 2021 aktiv war. In der ewigen NBA-Scorerliste liegt er auf Platz elf.

Unterdessen befindet sich ein prominenter Mitspieler Hardens wohl in seiner letzten NBA-Saison. Wie ESPN am Samstag berichtete, ist das Karriereende von Chris Paul zum Abschluss der Saison beschlossene Sache. Paul, mit 40 Jahren der zweitälteste Spieler der Liga nach Superstar LeBron James, ist zwölfmaliger Allstar, mit den USA gewann der Point Guard zweimal Olympiagold, in dieser Saison spielt er aber nur eine untergeordnete Rolle.

Eine Bestätigung seines Rücktritts stand zunächst aus, vor der Rückkehr in seine Heimat North Carolina postete er bei X allerdings: "Dankbar für den letzten Abschnitt."