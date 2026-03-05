NBA: Hartenstein verletzt sich - und holt Sieg mit OKC

Isaiah Hartenstein hat mit NBA-Meister Oklahoma City Thunder im Duell der deutschen Center den nächsten Sieg eingefahren, steht aber womöglich erneut vor einer Verletzungspause. OKC gewann bei den New York Knicks 103:100, es war der vierte Erfolg in Serie. Hartenstein sammelte als Starter in 17 Minuten Spielzeit fünf Rebounds. Ariel Hukporti kam für die Knicks in neun Minuten auf drei Rebounds.

Hartenstein ging Mitte des dritten Viertels aus dem Spiel und konnte wegen Wadenproblemen nicht weitermachen. "Er saß auf der Bank, und dann wurde mir gesagt, dass er raus ist", erklärte OKC-Trainer Mark Daigneault später, er wisse aber nicht, "ob es einen bestimmten Vorfall gab oder ob es etwas Akutes war". Der 27-jährige Hartenstein hat in dieser Saison bereits zweimal länger wegen Problemen mit der linken Wade gefehlt.

Einen weiteren starken Auftritt lieferte Shai Gilgeous-Alexander. Der kanadische MVP erzielte 26 Punkte und beendete sein 124. Spiel in Folge mit mindestens 20 Punkten. Er nähert sich damit dem Rekord der Basketball-Legende Wilt Chamberlain (126). Mit einer Bilanz von 49:15-Siegen führt Oklahoma die Western Conference deutlich an. Die Knicks liegen als Dritter im Osten (40:23) ebenfalls auf Playoff-Kurs.

Die Charlotte Hornets feierten beim 118:89 gegen die Boston Celtics unterdessen ihren sechsten Erfolg in Folge und den 16. Sieg in den letzten 19 Spielen. Mit einer Bilanz von 32 Siegen und 31 Niederlagen liegen die Hornets auf dem neunten Platz der Eastern Conference und hoffen, erstmals seit 2016 wieder die Playoffs zu erreichen.