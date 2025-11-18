NBA: James vor Rückkehr nach Verletzungspause

Basketball-Superstar LeBron James steht vor seinem Comeback in der NBA. Der 40-Jährige absolvierte am Montag (Ortszeit) erstmals in dieser Saison eine komplette Trainingseinheit mit den Los Angeles Lakers und könnte bereits am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit gegen die Utah Jazz wieder auf dem Parkett stehen. James hatte wegen einer Ischiasverletzung die ersten Wochen der Spielzeit verpasst – ein Novum in seiner langen Karriere.

"Wir sind das Ganze wirklich Minute für Minute, Stunde für Stunde, Schritt für Schritt angegangen", sagte James nach der Einheit: "Jetzt schauen wir, wie ich mich heute Nachmittag und heute Abend fühle. Wenn ich morgen aufwache, sehen wir weiter." Auch Lakers-Coach JJ Redick bremste die Erwartungen: Der Einsatz des viermaligen NBA-Champions sei noch offen.

Dennoch sprach Redick von einem "Gefühl, als hätten wir einen neuen Spieler verpflichtet". Für James war die Zwangspause eine mentale Herausforderung: "Es war ein echter Test für den Kopf. Aber ich bin dafür gebaut und habe sowohl mental als auch körperlich gearbeitet, um bereit zu sein."

Die Lakers stehen aktuell mit einer Bilanz von 10:4 Siegen auf Rang vier der Western Conference.