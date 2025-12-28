NBA: OKC mit Hartenstein wieder erfolgreich

Oklahoma City Thunder ist in der NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen gegen "Angstgegner" San Antonio Spurs setzte sich der Champion mit dem deutsch-amerikanischen Profi Isaiah Hartenstein gegen die Philadelphia 76ers mit 129:104 durch.

Trotz drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen bleibt OKC das beste Team der Liga. Mit einer Bilanz von 27:5 Siegen führt Oklahoma die Western Conference an. Die Spurs um den französischen Basketballstar Victor Wembanyama liegen dahinter (23:8).

Hartenstein kam auf fünf Punkte. Topspieler Shai Gilgeous-Alexander (27) und Chet Holmgren (29) waren die besten Punktesammler des Champions. Bei den 76ers stach Tyrese Maxey (28) heraus.