NBA: Pelicans feuern Coach Green nach Fehlstart

Die New Orleans Pelicans aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben Cheftrainer Willie Green nach nur zwei Siegen aus den ersten zwölf Saisonspielen entlassen. Das gab Vizepräsident Joe Dumars am Samstag bekannt. Interimstrainer wird James Borrego, zuletzt Assistenzcoach bei den Pelicans und früher Cheftrainer der Charlotte Hornets.

"Wenn wir immer wieder auf dieselbe Weise verlieren, ist das keine Verbesserung", sagte Dumars auf der Website der Franchise. Die Entscheidung sei weniger wegen der Bilanz gefallen, sondern weil die grundlegende Wettbewerbsfähigkeit gefehlt habe.

Die von Verletzungen geplagten Pelicans hatten in fünf Saisonspielen über 120 Punkte kassiert, dreimal verloren sie mit mehr als 30 Punkten Unterschied.