Hartenstein steuerte 14 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists bei. Das zweite Duell der Erstrundenbegegnung findet in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls in Oklahoma statt, bevor die Serie für zwei Spiele nach Memphis wandert.

Die hervorragende Leistung des Duos reichte allerdings nicht für den Überraschungserfolg. Zwar kam die Magic in der ersten Halbzeit nach einem zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstand zurück, im dritten Viertel brach das Team aus Florida aber ein. Der Münchner Tristan da Silva kam eine Minute zum Einsatz. Spiel zwei steigt in der Nacht zu Donnerstag.

OKC verpasst Playoff-Rekord

Oklahoma, nach 68:14 Siegen in der Hauptrunde einer der Titelfavoriten, legte stürmisch los. Schon in der ersten Halbzeit erspielten sich Hartenstein und Co. einen Vorsprung von 35 Punkten, nach der Pause wurde es noch deutlicher. Die Grizzlies, die die Dallas Mavericks im Play-in-Turnier ausgeschaltet hatten, waren in vielen Phasen überfordert.