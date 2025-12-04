NBA: Tristan da Silva am Ball, Oscar da Silva am Mikro

Wenn Tristan da Silva am Sonntag mit Orlando Magic bei den New York Knicks das Parkett betritt, schaut einer noch genauer als sonst hin. Oscar da Silva, der im Sommer in Riga an der Seite seines jüngeren Bruders Europameister wurde, gibt sein Debüt als TV-Experte und wird das Basketballspiel bei Sky begleiten.

Ab 17.45 Uhr läuft die Übertragung, um 18.00 Uhr MEZ beginnt das Spitzenspiel der Eastern Conference im berühmten Madison Square Garden. Tristan und Oscar da Silva, der für den deutschen Meister Bayern München spielt, hatten im September gemeinsam mit Franz Wagner den EM-Titel geholt. Auch Wagner spielt für Orlando, genau wie sein älterer Bruder Moritz, der nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback steht.