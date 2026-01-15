Nowitzki zu Europaplänen der NBA: "Ein tougher Zeitplan"

Dirk Nowitzki findet die Expansionspläne der NBA für Europa ziemlich ambitioniert. "Wir haben noch nicht mal irgendwelche Standorte und in anderthalb Jahren soll es losgehen. Also echt Respekt, das ist ein tougher Zeitplan", sagte die deutsche Basketballikone am Rande des Spiels zwischen Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in Berlin.

Im Herbst 2027 soll die NBA Europe starten, anders als in den geschlossenen Profiligen in Nordamerika ist dabei vorgesehen, dass nur zwölf von 16 Teams fest dabei sind. "Interessant ist das europäische Modell mit Auf- und Absteigen", meinte Nowitzki, der seit dieser Saison als TV-Experte bei Prime Video im Einsatz ist, "das ist sehr, sehr wichtig, da basiert ja so ein bisschen unsere europäische Sportkultur drauf."

Damit würde Langeweile verhindert, wie sie teilweise in der NBA vorkomme. "Wenn du die erste Saisonhälfte schlecht bist, dann hast du eigentlich nichts mehr zu spielen in den letzten 40 Spielen", so Nowitzki, "das macht es halt so ein bisschen schwer anzuschauen."

Grundsätzlich sei er "gespannt, wie das laufen soll, die EuroLeague ist ja auch noch da, und das ist ja ein guter Wettbewerb. Das hat sich auch echt entwickelt über die letzten 20 Jahre." Nach derzeitigem Stand werden die EuroLeague und die NBA Europe, die mit dem Weltverband FIBA organisiert werden soll, in Konkurrenz zueinander treten.