Ohne gesperrten Schröder: Kings schlagen Lakers bei Doncic-Gala

Dieser Sieg dürfte Dennis Schröder süß geschmeckt haben, auch wenn der deutsche Basketballstar beim Duell seiner Sacramento Kings mit den Los Angeles Lakers nur Zuschauer war. Zwei Tage nach der Sperre gegen den Nationalmannschaftskapitän wegen einer mutmaßlichen Konfrontation mit Luka Doncic gewann der Außenseiter in der NBA gegen das Team um den Slowenen 124:112.

Die nordamerikanische Profiliga hatte Schröder am vergangenen Samstag für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen, laut Medienberichten soll der Point Guard am 28. Dezember "etwa 40 Minuten" nach der 101:125-Niederlage der Kings gegen die Lakers versucht haben, auf Doncic loszugehen.

Beim Wiedersehen der Klubs glänzte Doncic mit 42 Punkten als Topscorer des Spiels, doch die Lakers zogen gegen die Kings um den gut aufgelegten DeMar DeRozan (32 Punkte) den Kürzeren. Für Sacramento war es der erste Heimsieg gegen Schröders früheres Team seit fast zwei Jahren, LA erlitt die dritte Pleite in Serie. Maximilian Kleber blieb in zwei Minuten Einsatzzeit ohne Korberfolg für die Gäste.

Lakers-Superstar LeBron James trug im kalifornischen Duell einen speziellen Aufnäher auf dem Trikot, um seine 23. NBA-Saison zu würdigen - kein anderer Spieler war länger in der Liga. Der 41-Jährige kam auf 22 Punkte für seine Mannschaft, die von 36 Dreierversuchen nur acht verwandelte. "Wir haben einfach nichts getroffen", sagte Lakers-Trainer JJ Redick.

"Be back on court soon (Ich bin bald zurück auf dem Feld) #3", hatte Schröder als Reaktion auf die Sperre in seiner Instagram-Story gepostet. Einen Beitrag von NBA-Insider Shams Charania kommentierte er mit "attempting (versucht, d. Red.)", einem Augen- und Lachemoji.