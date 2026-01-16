"Paradebeispiel": NBA-Boss Silver lobt Alba Berlin

NBA-Commissioner Adam Silver hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin mit Blick auf einen möglichen Ableger in Europa in höchsten Tönen gelobt. "Sie sind das Modell eines Klubs, den wir gerne in einer potenziellen Europa-Liga sehen würden", sagte Silver am Rande des Spiels zwischen Orlando Magic und den Memphis Grizzlies in Berlin. Ferner sei Alba "ein Paradebeispiel, wie ein Topklub organisiert sein sollte".

2027 soll ein in Zusammenarbeit von NBA und dem Weltverband FIBA geschaffener europäischer Klubwettbewerb starten. Die NBA hatte die Pläne für eine "NBA Europe" im vergangenen März verkündet. Derzeit gilt die unabhängig von der FIBA organisierte EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball, in der auch der FC Bayern startet. Der Vorzeigewettbewerb der FIBA ist aktuell die Champions League, in der Alba antritt.

Nach Verkündung der Pläne waren Fragen aufgekommen, wie die neue Liga und die EuroLeague koexistieren könnten. Die Königsklasse und die FIBA liegen seit langer Zeit im Clinch, unter anderem hinsichtlich der Abstellungsperioden während der Länderspielfenster. Silver glaubt derweil "auf keinen Fall, dass ein Konflikt unausweichlich ist". Dabei unterstrich der 63-Jährige die Erlöspotenziale im europäischen Basketball.

"Wenn ich glauben würde, dass die existierende EuroLeague und ihr Faninteresse am Limit angekommen wären, würden wir dem Projekt nicht derart viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen", sagte Silver. Die Finanzierung, so der NBA-Boss weiter, würde am Anfang von den teilnehmenden Klubs kommen: "Ähnlich wie bei jedem Start-up wären die Teilnehmer die Investoren. Mit der Zeit würden wir dann gerne Renditen sehen." Dabei räumte er jedoch ein: "Wenn wir diese Liga erfolgreich starten sollten, würde es eine Weile dauern, bis es ein rentables Geschäft wäre."

Indessen betonte Silver, sei es "von entscheidender Wichtigkeit, dass wir die Traditionen des europäischen Basketballs respektieren". Gleichzeitig nannte er den europäischen Klubfußball als Vorbild. "Ich bin ein großer Fan des europäischen Fußballs. Mich begeistert, mit welcher fast schon stammesartigen Verbundenheit Fans diesen Organisationen folgen. Und genau darauf richten wir unser Augenmerk."