Schröder glaubt an Titelchance mit den Cavs

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder glaubt fest daran, mit den Cleveland Cavaliers in der NBA um den Titel mitspielen zu können. "Wir haben Chancen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen zusammenkommen, uns als Team ein bisschen mehr finden und konsequenter sein", sagte der Welt- und Europameister dem TV-Sender Sky: "Und gesund bleiben ist das Wichtigste. Wenn wir das machen, werden wir einen Long Run durch die Playoffs haben."

Nach seinen Aussagen kassierten die Cavs dann in der Nacht zu Donnerstag einen kleineren Rückschlag. Gegen Orlando Magic mit dem starken Tristan da Silva (23 Punkte) und Moritz Wagner verlor das Schröder-Team 122:128. Nationalmannschaftskapitän Schröder erwischte nicht seinen besten Tag und blieb ohne Punkt. Als Vierter der Eastern Conference ist Cleveland aber weiter gut im Playoff-Rennen positioniert.

Schröder zeigt sich nach seinem Wechsel von den Sacramento Kings zu den Cavs insgesamt deutlich zufriedener. "Ich habe ein bisschen den Spaß am Basketballspielen verloren in Sacramento", sagte er: "Aber jetzt hier in dieser Organisation zu sein, wo ich wirklich spielen kann, wo die einzelnen kleinen Dinge auch zur Geltung kommen und wo die Leute das auch wertschätzen, ist extrem geil."