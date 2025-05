Silver würdigt Popovich: "Generationen ausgebildet"

NBA-Boss Adam Silver hat sich nach dem Rücktritt von Gregg Popovich vor der Trainerikone verneigt. "Gregg Popovichs kontinuierlicher Erfolg als Headcoach der San Antonio Spurs ist unvergleichlich", teilte der Commissioner der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in einem Statement mit. Popovich hatte seinen Posten am Freitag nach 29 Jahren und großen gesundheitlichen Problemen aufgegeben, der 76-Jährige wird bei der Franchise aus Texas Teampräsident.

"Coach Pop hat Generationen von Spielern und Trainern ausgebildet und war eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Wachstum des Basketballs", so Silver. Es gebe "nur wenige Menschen in der Basketball-Community, die so beliebt und verehrt sind wie Coach Pop. Wir danken ihm für seine außergewöhnliche Führung und sein Engagement für unseren Sport und wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe bei den Spurs." San Antonio gewann all seine fünf NBA-Titel unter Popovichs Regie.