Star grundlos geschont: NBA bittet "Cavs" zur Kasse

Spieler geschont, Kasse belastet: Die National Basketball Association hat die Cleveland Cavaliers mit einer satten Geldstrafe von 250.000 Dollar belegt, weil sie wiederholt einem laut NBA-Einschätzung einsatzfähigen Spieler eine Ruhepause gegönnt hatten.

Darius Garland hatte am 24. November beim Spiel bei den Toronto Raptors ausgesetzt. Es war das zweite Spiel binnen zwei Tage für die "Cavs", Teil zwei von sogenannten "back to back"-Partien. Cleveland verlor das Spiel, das prominent im nationalen TV ausgestrahlt wurde, 99:110.

Gerade bei zwei Spielen an aufeinander folgenden Tagen verzichten viele Teams auf einen doppelten Einsatz ihrer Stars - vor allem in Auswärtsspielen. Die NBA ahndet solche "grundlosen" Pausen, um die teuer zahlenden Zuschauer nicht zu verprellen.

Cleveland hatte bereits 100.000 Dollar zahlen müssen, weil am 12. November beim Spiel in Miami unter anderem Topstar Donovan Mitchell nicht mitwirkte. Da gewannen die Cavaliers allerdings.