Top in Berlin, Flop in London: Orlando verliert Europa-Finale

In Berlin hatten die Wagner-Brüder noch mit ihrer Aufholjagd Erfolg, in London reichte es nicht mehr: Die Basketballer von Orlando Magic haben das zweite Spiel ihres Europa-Trips gegen die Memphis Grizzlies verloren. In der O2-Arena am Canery Wharf unterlag das Team aus Florida mit 109:126 gegen starke Grizzlies, die damit Revanche für die 88:106-Niederlage drei Tage zuvor in Deutschland nahmen.

Welt- und Europameister Franz Wagner kam im zweiten Einsatz nach seiner Verletzungspause als bester der drei deutschen Magic-Profis auf 14 Punkte, blieb aber angesichts des großen Rückstands in der Schlussphase auf der Bank. Tristan da Silva erzielte vier Punkte, der frisch von seinem Kreuzbandriss genesene Moritz Wagner wurde diesmal geschont.

Bei den vom früheren Bonner Erfolgscoach Tuomas Iisalo trainierten Grizzlies, die wie in Berlin den deutlich besseren Start erwischten, glänzte der umstrittene Topstar Ja Morant mit 24 Punkten und 13 Assists. Der Guard, der in der laufenden Saison nach einem Disput mit Iisalo für ein Spiel suspendiert worden war, hatte in Berlin noch verletzt gefehlt.