Verletzt aus dem Spiel: Große Sorgen um Franz Wagner

Welt- und Europameister Franz Wagner droht in der NBA erneut eine Zwangspause. Wie schon vor einem Jahr erwischte es den Basketballstar von Orlando Magic Anfang Dezember, im Spiel bei den New York Knicks verletzte sich Wagner offenbar am linken Knie. Noch ist unklar, wie schlimm es ist, der Berliner soll sich noch am Sonntag nach der Rückkehr nach Florida einer MRT-Untersuchung unterziehen. Das teilte Orlando mit.

Wagner verletzte sich 4:43 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels bei einer Landung unter dem Korb. Zuvor war er beim Versuch, einen hohen Pass zu fangen, von seinem deutschen Gegenspieler Ariel Hukporti gefoult worden. Der 24-Jährige hielt sich das Knie und konnte zunächst nicht selbstständig aufstehen, er schlug die Hände vor sein Gesicht. Wagner humpelte später an beiden Seiten gestützt mit einem Bein Richtung Kabine. Die Franchise gab bekannt, dass der deutsche Nationalspieler nicht auf das Feld zurückkehren werde.

Wagners älterer Bruder Moritz hatte sich vor gut einem Jahr einem Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und die diesjährige EM verpasst. Der 28-Jährige steht kurz vor seinem Comeback bei Orlando. Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte der Klub mitgeteilt, dass Franz Wagner wegen einer Bauchmuskelverletzung ausfällt. Er fehlte seinem Team danach wochenlang.

Bis zu seinem Aus hatte Wagner in 7:17 Minuten sieben Punkte verbucht, Europameister Tristan da Silva traf bei der 100:106-Niederlage im Madison Square Garden keinen seiner sieben Würfe. Hukporti verbuchte sechs Zähler und sieben Rebounds.