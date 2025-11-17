Zerrung in Wade: Zwangspause für Wembanyama

Basketball-Star Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs muss in der NBA wohl eine Zwangspause einlegen. Wie die Texaner bekannt gaben, zog sich der 21-Jährige bei der 108:109-Niederlage seines Teams am Freitag gegen die Golden State Warriors eine Zerrung in der linken Wade zu. Angaben zur Ausfalldauer machte die Franchise nicht, ESPN-Informationen zufolge soll der Franzose den Spurs aber "für einige Wochen" fehlen.

Wembanyama, der bereits am Sonntag beim 123:110-Sieg der Spurs gegen die Sacramento Kings mit Dennis Schröder gefehlt hatte, erreicht in seiner dritten NBA-Saison bislang durchschnittliche Karrierebestwerte in den Kategorien Punkte (26,2), Rebounds (12,9) und Assists (4,0) pro Spiel. Zudem führt das Ausnahmetalent die Liga in Blocks pro Begegnung (3,6) an.

Vor allem dank Wembanyama starteten die Spurs gut in die Spielzeit. Nach 13 absolvierten Partien liegt San Antonio bei einer Bilanz von 9:4 Siegen.