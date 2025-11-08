Alba Berlin bezwingt Tabellenführer MBC

Der frühere Basketball-Serienmeister Alba Berlin hat seinen Aufschwung auch gegen den bisherigen Bundesliga-Spitzenreiter Syntainics MBC fortgesetzt. Die Hauptstädter bezwangen den Pokalsieger nach erfolgreicher Aufholjagd am Samstagabend mit 88:80 (40:45) und kletterten nach ihrem sechsten Pflichtspielsieg in Serie auf den fünften Tabellenrang.

Martin Hermannsson war mit 19 Punkten Topscorer der Gastgeber, Justin Bean und Jack Kayil steuerten jeweils 16 bei. Neuzugang Alex O'Connell kam bei seinem Debüt auf zwei Zähler, einen Assist und einen Rebound. Für den MBC war Khyri Thomas mit 16 Punkten bester Werfer.