Als Nationalspielerin ungeschlagen: Trauer um Lettin Semjonowa

Sie wurde zweimal Olympiasiegerin, dreimal Weltmeisterin und zehnmal Europameisterin, verlor im Nationaltrikot kein einziges Spiel, jetzt ist Lettlands früherer Basketballstar Uljana Semjonowa im Alter von 73 Jahren gestorben. Das gab der lettische Verband LBS bekannt.

Nach Angaben des Weltverbandes FIBA hat in der Geschichte keine Frau mehr Siege im Basketball geholt als Semjonowa, mit der Sowjetunion blieb die großgewachsene (2,13 m) Centerspielerin in ihrer 18-jährigen Nationalmannschaftskarriere (1968-1986) ungeschlagen. 1976 und 1980 holte sie Olympiagold, 1971, 1975 und 1983 den WM-Titel.

In ihrer Klubkarriere lief Semjonowa für TTT Riga, Tintoretto Madrid/Spanien und Union Sportive Valenciennes Orchies/Frankreich auf, dabei feierte sie elf Europapokalsiege. Semjonowa wurde 1993 als erste Europäerin in die Basketball Hall of Fame in Springfield/USA aufgenommen.