Antrag auf Spielabsage abgelehnt: MBC reist "unter Protest" an

Wegen der Wetterlage in Norddeutschland hat der Syntainics MBC einen Antrag auf Verlegung des Spiels bei den EWE Baskets Oldenburg gestellt, ist bei der Basketball Bundesliga (BBL) damit aber gescheitert und wehrt sich nun. Die Begegnung ist für Samstag (18.30 Uhr/Dyn) angesetzt.

"Nur unter Protest und entgegen dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Spielern, Betreuern und Trainern ist der Syntainics MBC um 13.30 Uhr die 430 Autobahnkilometer lange Reise nach Oldenburg angetreten", teilte der Pokalsieger am Freitag mit. 285 Kilometer führten dabei durch ein Gebiet, "für das vom Deutschen Wetterdienst die Unwetterwarnstufe Rot herausgegeben wurde".

Per Email habe Robert Wintermantel, Head of Sports & Finance der BBL, mitgeteilt, dass dem Antrag nicht stattgegeben werde. "Unserer Einschätzung nach erfüllen die vorgetragenen Umstände die Voraussetzungen des Tatbestands der höheren Gewalt nicht", zitierte der MBC Wintermantel.

Der MBC wies danach laut Mitteilung darauf hin, dass der Antrag mit Blick auf die Sicherheit der Zuschauer, Spieler, Schiedsrichter und sonstigen Veranstaltungsbeteiligten gestellt worden sei, auch dies habe den stellvertretenden Spielleiter Sascha Dieterich aber nicht veranlassen können, von der Entscheidung abzurücken. Am Morgen hatte laut MBC bereits Oldenburg die Bitte der Weißenfelser um eine Spielverlegung abgelehnt.

Am Donnerstag war das ebenfalls für Samstag geplante Duell zwischen den Veolia Towers Hamburg und Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier abgesagt worden. Die Halle auf der Elbinsel soll mindestens bis Dienstag vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast gesperrt bleiben.