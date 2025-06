Basketball: Alba holt Nationalspieler Kayil

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat Toptalent Jack Kayil zurück in die Hauptstadt geholt. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, kommt der deutsche Nationalspieler vom serbischen Verein KK Mega Basket. Der 19 Jahre alte Aufbauspieler und gebürtige Berliner wird zunächst für eine Saison ausgeliehen.

Kayil war 2021 in die Alba-Jugend gewechselt, ehe er 2023 zu Rasta Vechta ging und dort im Nachwuchs und der zweiten Herrenmannschaft spielte. Im vergangenen Sommer hatte Kayil den Sprung nach Serbien gewagt. In der Adria-Liga (ABA) kam er in 18 Spielen im Schnitt auf 7,7 Punkte, hatte aber auch mit Verletzungen zu kämpfen.

Im Trikot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gewann er im Vorjahr die U18-EM, im November nominierte ihn Bundestrainer Álex Mumbrú für die A-Nationalmannschaft. Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden feierte Kayil sein Debüt, im Rückspiel glänzte er gegen die Skandinavier mit zehn Punkten, drei Rebounds und vier Assists.