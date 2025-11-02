Basketball: Bayern-Schreck Berlin siegt weiter

Der frühere Basketball-Serienmeister Alba Berlin hat in der Bundesliga nach seinem Coup gegen Meister Bayern München seinen Erfolgskurs gehalten. Der Hauptstadt-Klub feierte beim ehemaligen Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn mit 84:70 (35:32) erstmals im Saisonverlauf im zweiten Ligaspiel nacheinander einen Sieg und rückte nach seinem fünften Pflichtspielerfolg in Serie in die obere Tabellenhälfte vor.

An der Spitze musste Tabellenführer Syntainics MBC gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:93 (35:44) seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Heimpleite des Pokalsiegers nutzte der weiter starke Neuling Gladiators Trier, der nach seinem 96:87 (41:43) gegen Rasta Vechta gleichauf mit dem Spitzenreiter und den Würzburg Baskets (am Freitag 97:92 n.V. gegen Science City Jena) auf Rang zwei liegt.

Berlin übernahm in Bonn direkt nach Spielbeginn das Kommando und die Führung. Die Gastgeber liefen während des gesamten Spiels vergeblich einem Rückstand hinterher. Sam Griesel verbuchte als erfolgreichster Werfer der Gäste 14 Punkte. Bonn reichten auch 27 Zähler von Alijah Comithier nicht zur Verhinderung der Heimniederlage.