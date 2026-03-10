Basketball: Bayern siegen glanzlos gegen Braunschweig

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainerfuchs Svetislav Pesic setzte sich im Nachholspiel 98:80 (50:37) gegen die Basketball Löwen Braunschweig durch und liegen nun sechs Punkte vor dem Tabellenzweiten Alba Berlin. Zudem haben die Bayern ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand.

Gegen den Tabellenletzten reichte den Bayern in eigener Halle eine solide Leistung zum 20. Sieg im 22. Ligaspiel. Welt- und Europameister Andreas Obst war mit 21 Punkten bester Werfer der Münchner, die bereits am Donnerstag wieder in der EuroLeague daheim gegen Anadolu Efes Istanbul antreten.