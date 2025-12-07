Basketball: Oldenburg trennt sich von Trainer Krunic

Nach dem Fehlstart in der Basketball Bundesliga (BBL) haben die EWE Baskets Oldenburg Konsequenzen gezogen und sich von Cheftrainer Predrag Krunic getrennt. Zwei Tage nach der Niederlage bei den Fitness First Würzburg Baskets (71:82) gab der Klub das Aus für den 58-Jährigen bekannt. Die Entscheidung sei "einvernehmlich und mit großem gegenseitigem Respekt" erfolgt.

Krunic, der Oldenburg bereits von 2007 bis 2012 trainiert und 2009 zur Meisterschaft geführt hatte, war im Mai zu den EWE Baskets zurückgekehrt. In neun Saisonspielen gelang lediglich ein Sieg, nur die Veolia Towers Hamburg stehen noch schlechter da (0:8).

Lazar Spasic übernimmt den Trainerposten, der 33-jährige Serbe war bislang Assistenzcoach unter Krunic. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Predrag Krunic hat für die EWE Baskets Großartiges geleistet, und wir werden ihm dafür immer dankbar sein", sagte Mehrheitsgesellschafter Hermann Schüller. "Leider blieb der erhoffte sportliche Erfolg zuletzt aus, daher mussten wir im Sinne des Klubs reagieren, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben."