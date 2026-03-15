BBL: Alba-Debakel beim MBC

Bayern-Verfolger Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga überraschend gestolpert. Beim abstiegsgefährdeten Syntainics MBC erlebte der schwache Tabellenzweite am Sonntag ein Debakel und verlor mit 68:99 (44:52). Alba liegt vorerst weiter sechs Punkte hinter Titelverteidiger München. Für den MBC war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf.

Der Spitzenreiter aus München kann am Abend (18.00 Uhr/Dyn) beim Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets seinen Vorsprung auf Alba ausbauen. Spencer Reaves vom MBC war in Weißenfels mit 23 Punkten der beste Werfer der Partie. Malte Delow erzielte für Alba 14 Zähler.