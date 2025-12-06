Sport Allgemein Basketball
BBL: Aufsteiger Trier wieder an der Tabellenspitze
Die Gladiators Trier sorgen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter für Furore. Der überraschend starke Aufsteiger siegte am Samstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg 86:80 (47:44) und kehrte nach zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Zuvor hatte das Team von Trainer Jacques Schneider erst 80:96 im Pokalviertelfinale gegen Bayern München und dann 94:95 in letzter Sekunde gegen Science City Jena verloren.
Mit dem siebten Sieg im neunten Spiel setzte sich Trier vorerst wieder an die Tabellenspitze. Titelverteidiger Bayern München könnte am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) mit einem Erfolg im Spitzenspiel gegen Syntainics MBC aber wieder vorbeiziehen. Bester Werfer der Trierer war Jordan Roland mit 22 Punkten, für Ludwigsburg traf Traveon Buchanan für 19 Zähler.