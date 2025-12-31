BBL: Bayern und Alba feiern Silvester-Siege

Basketball-Meister Bayern München hat zum Jahresabschluss seine Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Beim nächsten Erfolg unter Trainer Svetislav Pesic gewann der Titelverteidiger am Silvester-Tag bei den Rostock Seawolves 85:67 (40:31) und steht nach neun Siegen in Serie bei 24:2 Punkten. Ebenfalls in der Erfolgsspur blieb Verfolger Alba Berlin (18:8) mit einem 104:73 (42:31)-Kantersieg gegen die Löwen Braunschweig.

Der überragende Welt- und Europameister Andreas Obst war mit 29 Punkten einmal mehr der erfolgreichste Werfer der Bayern, die die Gastgeber trotz schwacher Wurfausbeute lange nicht abschütteln konnten. Erst im Schlussviertel gelang es den Münchnern, die Führung entscheidend auszubauen, für Rostock kam D'Shawn Schwartz auf 21 Zähler.

Bei den Berlinern, die jedes Viertel für sich entschieden und sich im dritten Durchgang deutlich absetzten, war Moses Wood mit 18 Punkten der Topscorer. Auf der Gegenseite kam Joshua Obiesie auf 14 Zähler für die Löwen.