BBL: Bayern verlieren in Bamberg - Alba erlebt Debakel

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat eine Revanche gegen Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets verpasst und ist in der Bundesliga gestolpert. Die Münchner unterlagen auswärts mit 93:97 (40:48) und kassierten gegen die Baskets drei Wochen nach dem Aus im Pokal-Halbfinale die zweite Niederlage in Folge. Zudem verpassten sie es, die Tabellenführung auszubauen.

Auch 31 Punkte von Welt- und Europameister Andreas Obst reichten den Münchnern nicht zum Auswärtssieg. Bei den Bambergern, die den vierten Tabellenplatz festigten, war Ibi Watson mit 23 Punkten der beste Werfer.

Bayern-Verfolger Alba Berlin hatte zuvor ein Debakel erlebt. Beim abstiegsgefährdeten Syntainics MBC verlor der Tabellenzweite mit 68:99 (44:52). Alba liegt vorerst weiter sechs Punkte hinter Titelverteidiger München. Für den MBC war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Spencer Reaves vom MBC war in Weißenfels mit 23 Punkten der beste Werfer der Partie. Malte Delow erzielte für Alba 14 Zähler.