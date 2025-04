BBL: Bayern zurück in der Erfolgsspur

Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert gewann am Sonntag nach einer Aufholjagd mit 90:88 (37:52) gegen den Pokalsieger Syntainics MBC Weißenfels. Nach dem Aus in der EuroLeague bei Real Madrid (71:93) hatten die Bayern zuletzt auch in der Liga bei den Hamburg Towers eine Niederlage kassiert (70:74).